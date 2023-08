'Standard droomt van spectaculaire terugkeer, maar ... Club Brugge mengt zich in de debatten'

Zowel Standard als Club Brugge hebben een interessante middenvelder op het oog. Het kan dan ook een ferme strijd worden.

Steven Alzate maakte vorig seizoen heel wat indruk bij Standard de Liège. De 24-jarige Colombiaan werd er een sterkhouder.

De middenvelder trok na een huurdeal van een jaar terug naar Brighton & Hove Albion, om daar een nieuwe kans te wagen. Tot op heden is die er nog niet echt gekomen.

© photonews

En dus denken ze bij The Seagulls aan een nieuwe uitleenbeurt. Standard droomde al luidop van een terugkeer naar de Vurige Stede.

Vier goals, vijf assists

Volgens Sky Sports zou echter ook Club Brugge nadrukkelijk azen op de speler. Coach Ronny Deila kent hem natuurlijk al van vorig seizoen.

Vorig seizoen kwam hij tot vier goals en vijf assists in 31 wedstrijden. Daarmee was hij een van de lichtpunten in het afgelopen seizoen.