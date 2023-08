Frederik D'Hollander doet iets bijzonders met spelers van Essevee voor match tegen Seraing

De overwinning tegen Beerschot zorgde voor opluchting bij Zulte Waregem. De nederlaag tegen Francs Borains op de openingsspeeldag had immers voor veel twijfel gezorgd.

Met drie op zes slaakt trainer Frederik D’Hollander toch een zucht van opluchting, want de druk is wel degelijk bijzonder groot bij Zulte Waregem. Iedereen lijkt de promotie pakken als heel normaal te vinden.

Dit weekend wacht een nieuwe, moeilijk te omzeilen klip. Essevee trekt richting Seraing. D’Hollander zorgde alvast voor iets bijzonders als voorbereiding op die wedstrijd.

“Wij zullen ook nu weer de favoriet zijn die het spel moet maken, want elke week zal de tegenstander ons opwachten. Toch moet je je soms aanpassen, dat hebben we tegen Beerschot ook gedaan”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Op Seraing moet je ook rekening houden met de omstandigheden. Ik toonde de spelers al een foto van de lege tribunes en ook de grasmat is er niet bepaald een bondgenoot voor ons, maar daar moet je als spelersgroep ook mee kunnen omgaan.”