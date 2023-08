Eden Hazard ineens gelinkt aan terugkeer naar Premier League, die hem aantrekkelijke aanbieding wil doen

Eden Hazard, de man blijft ons toch bezighouden. Terwijl er al weken geen nieuws over hem is, komt het Britse Football Transfers nu met het nieuws/gerucht dat Crystal Palace hem een kans wil geven.

De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels, die, zonder club sinds hij begin juni zijn contract bij Real Madrid verbrak, regelrecht op pensioen leek af te stevenen, zou dan toch nog op een voetbalveld te zien zijn.

Al weten we niet hoeveel waarheid er in het bericht zit. Volgens de Britse media denken clubvoorzitter Steve Parish en coach Roy Hodgson beiden dat de Belg zowel commerciële als sportieve meerwaarde kan betekenen voor de Eagles.

De Premier League-club zou Eden Hazard daarom binnenkort een aanbod kunnen doen in de vorm van een contract voor één jaar, met een op prestaties gebaseerde betalingsstructuur, waardoor hij zijn inkomen zou kunnen verhogen op basis van zijn speeltijd en zijn verdiensten.

Het valt nu nog te bezien of het aanbod werkelijkheid wordt en of de Brainois al dan niet geïnteresseerd zal zijn in de uitdaging die Crystal Palace biedt, wat wel eens een laatste kans zou kunnen zijn om zijn carrière nieuw leven in te blazen.