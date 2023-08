Yves Vanderhaeghe doet boekje open over mislukte transfer van Birger Verstraete

Yves Vanderhaeghe trok deze zomer naar Saoedi-Arabië. Hij is er in de tweede klasse aan de slag bij Al-Faisaly FC.

Het was toch even opkijken dat Yves Vanderhaeghe richting Saoedi-Arabië trok. In juni werd hij gebeld om een gesprek te hebben met de voorzitter van de club.

“Ik denk dat die man misschien tien trainers heeft gezien. Enfin, ik arriveerde daar om 21 uur en ben gebleven tot twee uur 's ochtends. Dat klikte. Twee dagen later - wellicht had hij dan nog meer coaches gezien - kwamen we tot een akkoord”, vertelt Vanderhaeghe in Het Nieuwsblad.

Op het verlanglijstje van spelers voor zijn ploeg had Vanderhaeghe ook Birger Verstraete geplaatst. Maar dat ging uiteindelijk niet door.

“Ja, maar Belgen zijn al schaars en kunnen in eigen land goed verdienen. In Saudi-Arabië voetballen, dat is een opoffering, dus daar moet iets tegenover staan. Maar als ge dan het dubbele vraagt, een miljoen euro loon dus, kan Al-Faisaly niet mee in die bedragen.”

De ploeg van Vanderhaeghe speelt nog in de tweede klasse. “Niemand verdient hier zoveel. Misschien kan een spits hier een half miljoen krijgen, maximum. Tenzij we promoveren. Dan kan er misschien meer.”