Adnan Januzaj staat voor cruciaal jaar: gooit deze Franse club hem reddingsboei toe?

De carrière van Adnan Januzaj zit serieus in het slop. De Belgische flankaanvaller heeft geen toekomst meer bij Sevilla, en moet dringend andere oorden opzoeken.

Eerder werd er nog gewag gemaakt van een transfer naar het Spaanse Cadiz, maar dat zag Januzaj zelf niet zitten.

Volgens Sacha Tavolieri zou Stade Rennais haar zinnen gezet hebben op de Belgische flankspeler. De Franse club toont concrete interesse in Januzaj (28) en is in gesprek met Sevilla.

Sevilla zal Januzaj in ieder geval niet tegenhouden om te vertrekken. De Belg speelde amper bij de club uit Andalusië en moet dringend zijn carrière herlanceren. Mocht hij voor Rennes kiezen, wordt hij ploeggenoot van Arthur Theate.