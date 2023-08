Patrick Goots is voor één speler van KV Mechelen bijzonder blij

KV Mechelen slaagde er zaterdag in om een 2-0-achterstand op Westerlo om te buigen in een zege. Patrick Goots denkt dat Malinwa eindelijk vertrokken is.

KV Mechelen begon goed aan de match op Westerlo, maar stond wel heel erg snel 2-0 in het krijt. “Mechelen speelde goed en leek wel de thuisploeg. Toch stond het in geen tijd 2-0 achter. We zagen nog maar eens dat in voetbal álles kan”, klinkt het bij Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. De drie vervangen die Steven Defour een half uur voor het einde van de match doorvoerde deden de partij alsnog helemaal kantelen. “Konaté zorgde – in tegenstelling tot Mukau – voor balans en voetballend vermogen op het middenveld, maar vooral Pflücke liet een opvallende indruk na. Pflücke beschikt net als Hairemans over een goeie traptechniek, maar koppelt die kwaliteit aan dribbels en snelheid. Dat miste Mechelen op zijn rechterflank.” Maar Goots was vooral blij voor één speler. “Lauberbach. Na zijn debuut in de Supercup zei ik dat hij enorm van nut zou zijn voor Mechelen, maar dat hij ook zijn doelpunten moest meepikken. Die bleven iets te lang uit om goed te zijn. Dat hij nu de winning goal maakte, zal hem deugd doen.” Met deze tweede zege op rij lijkt KV Mechelen nu helemaal vertrokken. “In mijn seizoensvoorbeschouwing zei ik dat Mechelen, gezien het zware programma, moest oppassen voor een zwakke start. Die hebben ze vermeden. Mits een goed resultaat tegen Eupen kunnen we zelfs van een geslaagde start spreken.”