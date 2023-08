De deal is rond: Timothy Castagne keert terug naar Premier League: "Eindelijk!"

De deal is rond, Timothy Castange tekent voor vier jaar bij Fulham. Met de transfer is tussen de 15 en de 20 miljoen euro gemoeid.

Lang heeft Castagne niet in de Engelse tweede klasse rondgelopen. Het werd al snel duidelijk dat de Rode Duivel hier niet wou verblijven, hij kwam dit seizoen ook nog niet in actie. Na slechts vier speeldagen ruilt hij het pas gedegradeerde Leicester City in voor Fulham.

De verdediger reageerde al even kort via de officiële kanalen van zijn nieuwe club. "Ik voel me heel goed. De transferperiode duurde lang, maar ik ben eindelijk hier. Het is een grote opluchting. Ik heb met de manager gepraat en ik kan niet wachten om te beginnen trainen en spelen."

Castagne werd drie jaar geleden overgenomen door Leicester City van Atalanta voor zo'n 25 miljoen euro. Hij speelde al 112 wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland waar hij vijf keer de netten deed trillen en goed was voor acht assists.