Delaney weet na één week al perfect wat zijn rol is: "Soms heeft talent gewoon iemand nodig om hen te laten schitteren"

Thomas Delaney moest tegen Charleroi nog op de bank beginnen, maar toen er in de slotfase geknokt moest worden voor de overwinning wierp Brian Riemer hem op het veld. De Deense middenvelder moet met zijn ervaring zulke wedstrijden over de streep trekken.

't Werd ook meteen duidelijk wat Anderlecht van hem mag verwachten: aanwijzingen, tackles en de juiste beslissingen nemen. "Ja, ik hoop dat ik iets kan bijbrengen aan dit team. Er is hier veel talent en soms heeft talent gewoon iemand nodig die hen de weg kan wijzen om hen te laten schitteren", aldus Delaney.

Delaney zal de komende weken wel een basisplaats veroveren. De vraag is voor wie, want nu begint ook Diawara steeds beter te spelen. Al kan die nog verkocht worden. "De klik met mijn ploegmaats is er al, maar we moeten op het middenveld nog beter de rolverdeling afspreken. Dat komt met de tijd. Nu probeer ik energie te brengen en zoals tegen Charleroi de wedstrijd wat meer te controleren."

De volgende week 32-jarige middenvelder heeft zich intussen al goed geïntegreerd. "Ik ben al wat door Brussel gaan wandelen en het lijkt op Kopenhagen toen ik er vertrok. Alles verloopt goed. Ik heb al bij heel wat teams gespeeld en wil hier nu mijn stempel drukken."