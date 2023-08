Genk-coach Wouter Vrancken is op zijn hoede: "Sowieso een voordeel voor Demirspor"

Racing Genk boog afgelopen donderdag een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning en heeft zo een goede uitgangspositie op zak. Toch is de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League zeker nog niet binnen.

De Limburgers mogen met een voorsprong naar Turkije afzakken, maar daar wacht hen een ware heksenketel. De Turkse supporters zullen Demirspor vooruit stuwen en bovendien is Genk niet gewend om in zulke hete temperaturen te voetballen.

"De omstandigheden in Turkije zijn sowieso een voordeel voor Demirspor. Ze zijn gewend aan de warme temperaturen en ook het thuispubliek speelt een rol", bevestigt coach Wouter Vrancken.

"Wij moeten daarmee omgaan en zorgen dat we klaar zijn om daar een goede prestatie te leveren." Of Genk nu de beste papieren in handen heeft?

"Ik doe niet graag mee aan kansen inschatten", reageert de oefenmeester. "Ik denk dat we sowieso in onze kansen moeten geloven. We moeten die wedstrijd goed voorbereiden."

"We spelen tegen een sterke ploeg die veel energie en kwaliteit heeft, dat hebben we in Genk gezien. De omstandigheden zullen ginds ook moeilijk zijn. Het is zeker en vast niet gedaan."