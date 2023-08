Bayern München kan Wout Faes helpen om terug een plek in de Premier League te bemachtigen

Wout Faes zit momenteel nog bij Leicester City in The Championship. Al kan Bayern München een reddingsboei bieden om terug te keren naar de Premier League.

De 25-jarige centrale verdediger kwam in het begin van vorig seizoen over van het Franse Stade Reims naar het Engelse Leicester City. Een succes werd zijn nieuw avontuur echter niet want Faes degradeerde op het einde van het seizoen naar The Championship.

De Rode Duivel moet echter op het hoogste niveau actief blijven om in aanmerking te komen voor de Rode Duivels. Dankzij Bayern München kan dat wel eens gebeuren. De Duitse topclub wil namelijk Eric Dier van Tottenham aantrekken.

De transfer van Dier naar Bayern München is zo goed als rond en Tottenham is op zoek naar versterking centraal achterin. Volgens de Franstalige journalist Sacha Tavolieri heeft de Londense club hun oog laten vallen op Wout Faes. Met een transferwaarde van 20 miljoen euro en en een contract tot medio 2027 zal Tottenham diep in de buidel moeten tasten om hem weg te lokken bij Leicester City.