'Eden Hazard weigert een heleboel interessante voorstellen: duidelijk waar het schoentje knelt en welke kant het op gaat'

De laatste maanden duikt er geregeld wel een bericht op dat Eden Hazard weer aan een andere club linkt. Onlangs zou ook Crystal Palace zijn zinnen gezet hebben op de ex-international. Bij de Spaanse sportkrant Diario AS melden ze nu weer dat Eden Hazard dicht bij zijn pensioen staat. Hazard zou ernstig overwegen om te stoppen.

Ook worden de aanbiedingen aan het adres van Hazard nog eens aangehaald. Er zouden hem voorstellen gedaan zijn vanuit de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië, Engeland, Spanje, Frankrijk en Schotland. Hazard wees die allemaal van de hand. Inter Miami deed één van de meest interessante voorstellen, maar kreeg ook een 'njet' op het rekest.

🚨 Eden Hazard does not have the 'energy' or motivation to continue his playing career. ❌



He's had interesting offers from MLS, Saudi Arabia, England, Spain, France and even Scotland but he's refused them all.



Inter Miami made him one of the best offers but he rejected that… pic.twitter.com/MN1bkfCBuV