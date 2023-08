Sven Jaecques heeft geen goed oog op langere zomermercato in België

Royal Antwerp FC gaat vanavond op zoek naar de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Al zal dat op de zomermercato wellicht niet veel gevolgen meer hebben.

Royal Antwerp FC wil bij AEK Athene de kwalificatie voor de Champions League afdwingen. Geen gemakkelijke opdracht, ook al hebben de troepen van trainer Mark van Bommel een doelpunt als bonus aan de heenmatch overgehouden.

Buitenstaanders denken dat het al dan niet zich kwalificeren een invloed heeft op de zomermercato van The Great Old. Zeker ook omdat de Belgische transfermarkt immers nog langer loopt dan die in de meeste Europese competities, namelijk tot zes september.

CEO Sven Jaecques ziet dat echter niet als een groot voordeel. “Tja, maar welke buitenlandse club laat na 1 september nog bepalende spelers vertrekken? Daarnaast kunnen na 1 september geen nieuwe spelers meer op de Europese lijst gezet worden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Toch heeft hij wellicht nog enkele mogelijke jokers op het oog. “Ja en nee. Vandaag zijn we uiteraard bezig met opties om ons nog te versterken, desnoods op het laatste moment. Maar dat is dan los van die kwalificatie.”