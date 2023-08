Radja Nainggolan doet zijn zegje over transfer van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku trekt naar AS Roma. Wie anders dan Radja Nainggolan kan deze deal beter inschatten?

Dinsdag trok Romelu Lukaku naar Rome om er zijn transfer te regelen. Woensdag stond in het teken van de fans, al moest Big Rom ook al een individuele training afwerken.

Uit de medische test was gebleken dat Lukaku nog wat kilootjes te veel met zich meedraagt. AS Roma wil geen risico nemen op een blessure, zoals dat bij Inter het geval was.

Radja Nainggolan liet bij Retesport zijn licht schijnen over de transfer. “Er is veel over Romelu gezegd, terwijl we de waarheid niet kennen”, liet hij weten. “Het probleem in Italië is dat er veel wordt gepraat, zonder enige basis.”

Nainggolan ziet zijn ex-collega van bij de Rode Duivels zeker slagen bij AS Roma. “Als Lukaku zich geliefd voelt, is hij iemand die veel kan betekenen. Het is niet meer dan normaal dat hij nog niet 100% is, maar hij is een speler die goed voor zijn lichaam zorgt. Ik verwacht dat hij na twee of drie wedstrijden in topvorm zal zijn.”

De twee hebben elkaar ook gesproken over de deal. “We hebben overigens nog contact gehad. Ik heb hem verteld dat ik er ben als hij iets nodig heeft, omdat ik de omgeving ken. Ik kom sowieso een keer naar hem kijken in Rome.”