RECONSTRUCTIE: Tottenham speelde héél vuil spel met Kane, voormalig aanvoerder niét meer welkom in Londen

Harry Kane verruilde Tottenham Hotspur deze zomer voor Bayern München. Héél opvallend: de voormalige aanvoerder is niét meer welkom in Londen.

Nochtans is Harry Kane simpelweg een boegbeeld van Tottenham Hotspur. The Spurs toonden zich in de dagen voor en na de transfer dan ook niet van hun properste kant. Dat bewijst een reconstructie van de laatste dagen in Londense loondienst.

The Telegraph weet dat Kane in de dagen voor de bekendmaking van de transfer niet meer welkom was op het oefencomplex van Tottenham. Op dat moment was er al een akkoord, maar stonden de punten en komma’s nog niet op hun plaats.

Koerier

De voormalige aanvoerder mocht geen afscheid komen nemen van zijn ploegmaats, terwijl zelfs vrienden of familieleden geen toegang kregen tot het oefencomplex om zijn kastje leeg te maken. Uiteindelijk werd alles simpelweg opgestuurd.