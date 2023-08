Voorzitter van KRC Genk maakt nu al balans op van de competitiestart

KRC Genk staat vanavond voor een cruciaal duel tegen Adana Demirspor. De groepsfase van de Conference League is de inzet.

KRC Genk kende een moeilijke seizoensstart. Het watervalsysteem in Europa bracht hen van een mogelijk ticket voor de Champions League naar vechten voor een plekje in de Conference League.

Ook al moeten de Limburgers vanavond nog vol aan de bak in Turkije, toch maakt voorzitter Peter Croonen al een evaluatie van de seizoensstart van de club. Met een groot onderscheid tussen resultaten en geleverd spel.

“Ons spel is oké. Het is nog niet het spetterende voetbal van begin vorig seizoen, maar we krijgen veel kansen en incasseren relatief weinig goals. Dat laatste was in het begin anders”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Ik vind dat we daar een stap in hebben gezet. We missen nog efficiëntie, af en toe in de verdedigende box, nog meer in de aanvallende. Dat is een kwestie van tijd. Augustus was niet de makkelijkste maand voor Genk, maar ik heb vertrouwen in ons seizoen.”