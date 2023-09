'Antwerp en Club Brugge willen Belg verlossen uit Engeland, maar schrikken zich een hoedje'

Leicester City degradeerde vorig seizoen uit de Premier League. Youri Tielemans en Timothy Castagne vonden een oplossing, maar Dennis Praet voorlopig nog niet. En dus begint de tijd te dringen.

Dennis Praet wilde niet met Leicester City mee degraderen, al was hij ondertussen wel al van belang voor The Foxes in The Championship. Aan interesse in se geen gebrek, onder meer ex-ploeg Torino zag nadrukkelijk wat in zijn ex-speler.

De Belg die we ook nog kennen van bij RSC Anderlecht stond ook in de belangstelling van twee Belgische teams. Volgens Het Nieuwsblad waren zowel Club Brugge als Royal Antwerp FC in de markt voor de Belgische middenvelder.

Tien miljoen euro

Beide teams hebben zich echter een hoedje geschrikt van de vraagprijs van Leicester City, als we de krant mogen geloven. Leicester City wil nog steeds de jackpot voor zijn middenvelder en vraagt niet minder dan tien miljoen euro.

Dennis Praet verzamelde vorig seizoen slecht 639 minuten in 22 wedstrijden voor The Foxes. In de Engelse tweede klasse wordt hij mogelijk wel opnieuw belangrijker voor zijn team, zeker nu onder meer Tielemans wél vertrok.