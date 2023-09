Bryan Heynen is terug en heeft meteen een straffe boodschap voor RSC Anderlecht

Bryan Heynen maakte donderdagavond zijn comeback bij KRC Genk. Hij was een tijdje out met een enkelblessure.

Na amper twee minuten in het duel tegen Servette in de Cegeka Arena begin augustus ging Enzo Crivelli zwaar door op de enkel van Bryan Heynen. Voor beiden zat de match erop. Crivelli kreeg rood, Heynen werd geblesseerd afgevoerd.

Even werd gevreesd voor een maandenlange afwezigheid, maar donderdagavond zat de Genkse kapitein weer in de selectie en viel hij in tegen Demirspor. Heynen zette ook de eerste strafschop van KRC Genk feilloos om.

Na afloop gaf Heynen te kennen dat hij geen last meer ondervond van zijn enkel. “Mijn enkel voelt heel goed aan”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. “Daar ben ik heel blij mee. Net zoals met de kwalificatie. Het was een zware strijd, maar gelukkig is het goed afgelopen. Deze groep heeft dat verdiend na een campagne waarin we veel pech hebben gehad.”

Hij heeft meteen ook een straffe boodschap klaar voor RSC Anderlecht. “Dat we zondag al tegen Anderlecht spelen? We zullen klaar zijn. Deze kwalificatie heeft ons een enorme boost gegeven. En we kunnen zondag sowieso tot aan het gaatje gaan, want daarna volgt een interlandbreak.”