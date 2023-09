Filip Joos laat licht schijnen over transfers Premier League, en heeft het onder meer over Belgisch tandem: "Als het niet zo ver was, nam ik een abonnement"

Ook deze zomer draaide de transfercarrousel in de Premier League weer op volle toeren. Filip Joos becommentarieert enkele spraakmakende transfers voor Sporza.

Zo ziet de analist een duo Trésor-Benson bij Burnley wel zitten. "Ik denk wel dat hij bij Burnley basisspeler zal zijn, wat er nu loopt is niet zo fenomenaal dat ze Trésor uit de ploeg houden. Benson en Trésor in één ploeg, als het niet zo ver was, nam ik een abonnement."

Uiteraard is vet vertrek van de spelmaker een groot verlies voor Racing Genk en de Belgische competitie. "Trésor wou blijkbaar echt weg, dat is een verarming voor onze competitie. Het is echt jammer voor Racing Genk. Hij is niet te vervangen, het was een speler waar ik zowel esthetisch als qua efficiëntie enorm blij van werd. Technisch is hij eigenlijk volmaakt", is Joos vol lof over de 24-jarige aanvaller.

Daarnaast had hij het ook over Ansu Fati, die zeer verrassend de overstap maakt van FC Barcelona naar Brighton. "Dat is een van de tofste transfers. De Zerbi is voor mij absolute wereldtop als coach, die ploeg speelt oogstrelend voetbal. Alleen moeten we wel afspreken, Ansu Fati: je gaat Mitoma niet uit de ploeg spelen", lacht hij.