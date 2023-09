Gaat STVV zich aanvallend nog versterken? Fink wil dit absoluut vermijden: "Dan liever geen spits"

STVV begon degelijk aan het nieuwe seizoen. Een nieuwe centrumspits is echter geen overbodige luxe.

Iets wat Sint-Truiden in de huidige kern momenteel mist. Ook trainer Thorsten Fink weet dat, al maakt hij er zich niet druk over. “Ik heb liever geen spits dan een spits die 20 doelpunten maakt maar die niet mee verdedigt. Het profiel moet kloppen als we iemand aantrekken”, vertelt hij aan Het Belang Van Limburg.

“Wat ik belangrijker vind, is dat we onze te grote spelerskern afslanken. Zo zijn we overbevolkt voor de positie van centrale middenvelder. Nu tellen we 26 A-kernspelers, voor mij is de ideale omvang een kern van 22 spelers. Voor enkele jongeren moeten we dus nog een oplossing vinden.”

STVV polste al eens bij Michael Frey, maar die bleek veel te duur. De Limburgse club heeft nog tot woensdag om een nieuwe spits binnen te halen.