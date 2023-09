Johan Bakayoko zéér duidelijk over afgeketste transfer: "Dat was altijd mijn focus"

Johan Bakayoko stond deze zomer in de belangstelling van heel wat (top)clubs, maar besloot om gewoon bij PSV te blijven.

Met onder meer Napoli en PSG waren er 2 topclubs concreet voor de flankaanvaller. Brentford deed vlak voor het einde van de transfermarkt zelfs nog een bod van 40 miljoen euro (inclusief bonussen) op Bakayoko.

Maar daar ging de 20-jarige Belg niet op in. Bakayoko kwam met een zeer duidelijk statement voor NOS.

"Zelfs als ze 100 miljoen euro hadden geboden... ik wil PSV blijven. We willen kampioen van Nederland worden en zover mogelijk geraken in de Champions League, dat was altijd mijn focus", is zijn reactie glashelder.