KV Mechelen-supporters gaan uit hun dak voor nieuwe publiekslieveling: speler en coach Defour zijn hierover glashelder

Een feestje bouwen met de nieuwe publiekslieveling. De KV Mechelen-supporters hebben een zaterdagavond achter de rug waar ze met volle teugen van konden genieten.

Lion Lauberbach besliste de ontmoeting met Eupen. Na zijn eerste doelpunt in een thuismatch - de tweede in een opeenvolgend duel na zijn treffer in Westerlo - werd de naam van de Duitser luidkeels gescandeerd. "Geweldig van de supporters. De hele wedstrijd steunden ze ons uitmuntend. En na de goal gingen ze helemaal uit de bol: perfect."

De aanvaller had sowieso al de Mechelse harten veroverd, door zijn werkkracht, de manier waarop hij hij gaten trekt, zich als aanspeelpunt beschikbaar houdt en dergelijke. Of hij nu scoort of niet. "Ik probeer mijn best te doen. Ik ben niet de enige die kan scoren. We kunnen dat allemaal. We hebben veel goede offensieve spelers."

Ook Steven Defour ziet dat zijn spits hetzelfde DNA deelt als de hele club. "Lion is een typische KV Mechelen-speler. Hij heeft heel veel kwaliteiten, zowel in balbezit als in balverlies. Hij creëert ook zelf zijn eigen kansen. Hij scoort nu in twee wedstrijden na mekaar, maar wij zijn sowieso heel tevreden over Lion, met of zonder doelpunten."