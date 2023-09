Verdedigende versterking voor Standard: ex-Genkie komt over van Italiaanse tweedeklasser

Standard is dringend op zoek naar nieuwe versterkingen. De Rouches haalden vandaag een centrale verdediger binnen.

Daan Dierckx (20) komt over van Serie B-ploeg Parma. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Jong Genk, waarvoor hij 21 wedstrijden speelde in de Challenger Pro League. Het seizoen daarvoor kwam hij 7 keer in actie in de Serie A.

De boomlange (1m92) centrale verdediger sluit eerst aan bij SL16 FC in de Challenger Pro League, alvorens het eerste team te vervoegen.

Standard heeft dringend nood aan nieuwe versterkingen na een rampzalig seizoensbegin. Moussa Djenepo en Isaac Hayden zullen eerstdaags tekenen op Sclessin.