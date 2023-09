Anderlecht hield been wel héél stijf: bod van 6,5 miljoen euro geweigerd

Vrijdag op de persconferentie zei Brian Riemer dat de kans op een transfer van Francis Amuzu nog fiftyfifty was. Intussen is de deadline in de grote competities verstreken. Griekenland, waar Olympiakos geïnteresseerd was, is wel nog open, maar dat is van de baan.

Anderlecht hield het been héél stijf in het transferdossier van Amuzu. De winger is zowat de enige in de selectie met echte snelheid en dat moest wat kosten. Paars-wit vroeg 8 miljoen en wou daar niet van afwijken. Olympiakos kwam nog met een bod dat kon oplopen tot 6,5 miljoen euro, maar daar wilden ze niet van weten. De Grieken zijn ook niet meer van plan om het bod te verhogen en dus is de transfer in het water gevallen. Zoals in Genk gebleken is, kan Amuzu wel nog van grote waarde zijn voor dit Anderlecht. Brian Riemer zal er alvast niet rouwig om zijn dat hij hem zeker nog vijf maanden ter beschikking heeft.

Lees ook... Marc Degryse velt verschroeiend oordeel over RSC Anderlecht