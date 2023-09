Eden Hazard naar Antwerp? Patrick Goots weet wat er speelt

Royal Antwerp FC moet de komende dagen nog enkele transferzaken afhandelen. Ook de komst van Eden Hazard lag dit weekend op tafel.

De zorgen van Royal Antwerp FC liggen op dit moment in de defensie. Toby Alderweireld is eventjes out en ook Ritchie De Laet bleef tegen Union SG tijdens de rust in de kleedkamer. Sukkelt ook hij met een blessure?

Voor analist Patrick Goots is alvast duidelijk dat er nog transfers moeten gebeuren. “Er moet zeker nog een linksvoetige verdediger bijkomen, en liefst van al iemand voor de flank”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Met centrale pionnen kan je nog wel schuiven, maar een flankverdediger vereist een specifiek profiel. Ik neem aan dat Marc Overmars nog wel enkele linksbacks in zijn boekje heeft staan.”

En dan viel ook de naam van Eden Hazard op de Bosuil. Los van het financiële ziet Goots nog andere redenen waarom dit nooit kan doorgaan.

“In mijn opinie zie ik die transfer er nooit van komen, om de simpele reden dat Hazard niet in het systeem van Van Bommel past. Muja speelde geen goede wedstrijd tegen Union, maar liep wel negentig minuten lang de longen uit zijn lijf. Dat kan Hazard op z’n 32ste niet meer.”