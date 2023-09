Hoe simpel kan het zijn? Het succesrecept van verrassend Cercle is heel makkelijk uit te leggen

"Ik kan elke ploeg in België mijn speelwijze leren", zei Miron Muslic, coach van Cercle Brugge, vorige week nog. De Oostenrijker zou wel eens gelijk kunnen hebben. Het systeem op zich is helemaal niet moeilijk, maar je moet er wel de spelers voor hebben.

Genk staat derde momenteel met 12 punten uit zes matchen. Dat is natuurlijk uitstekend te noemen, maar bij de Vereniging mikken ze al langer op zo'n start. De ploeg vecht al enkele jaren elke keer op het einde van het seizoen om in de play-offs te geraken.

Het enige wat Muslic interesseert

Deze keer moeten ze alvast niet achtervolgen. En het is allemaal heel duidelijk hoe Cercle speelt, maar je kan er zo weinig tegen doen. Het interesseert Muslic immers niet hoeveel balbezit zijn ploeg heeft, of hoeveel geslaagde passes ze op hun eigen helft geven.

Wat hem interesseert, is de bal veroveren op de helft van de tegenstander en dan zo snel mogelijk vooruit spelen. Op het moment dat de tegenstander denkt aan opbouwen, wil Cercle toeslaan. Dat betekent immers ook dat ze niet in verdedigend verband staan.

Doelman Warleson zou nooit van Anderlecht, Club of Genk passen, want hij heeft al quasi maanden geen bal opzij moeten spelen. Er een lel op geven en dan zijn ploegmaats uit het duel of via de tweede bal laten voetballen.

Topfitte spelers

Je moet er natuurlijk wel de spelers voor hebben. Met een leeftijd van gemiddeld iets meer dan 23 jaar heeft Cercle ingezet op jeugd en spelers uit de eigen opleiding. Het werkt, want ook andere coaches zien hun potentieel. Denk aan Olivier Deman en Hugo Siquet die onlangs nog Rode Duivel werden.

Hun conditie is top, daar wordt in de voorbereiding ook telkens de nadruk op gelegd. Klaar om naar de oorlog te gaan. Voor een spits als Denkey is het zalig voetballen in zo'n geheel. Hij weet dat er heel veel ballen in de box zullen komen en ligt altijd op vinkenslag.

Ja, wie zegt dat dit Cercle niet zomaar zou kunnen meespelen voor de top zes? Want ze gaan het nog veel topploegen lastig maken die leuk en verzorgd voetbal met een opbouw van achteruit willen brengen. Dat interesseert hen immers allemaal geen jota...