STVV-coach Thorsten Fink vol lof over speler na het gelijkspel tegen Charleroi: "Hij was overal"

STVV heeft tegen Charleroi 1-1 gelijkgespeeld. Het kwam op achterstand, maar in het slot kreeg het nog een penalty. Achteraf was de trainer tevreden met het resultaat en vooral over Ryotaro Ito was hij tevreden.

De 1e helft was op enkele kansjes na een helft om snel te vergeten. Na de rust kwam de wedstrijd onder stoom en waren er grote kansen langs beide kanten. Charleroi kwam op voorsprong, maar STVV kwam na een penalty langszij.

"Ik ben blij met het resultaat", zei STVV-coach Thorsten Fink aan Eleven Sports. "Het is goed dat we dat punt net voor de interlandbreak pakken. Zo gaan we met een goed gevoel die periode in."

Fink was vooral ook tevreden over Ryotara Ito: "Hij speelde een goede wedstrijd en was overal. Ook verdeelde hij het spel goed en had hij enkele goede kansen." Zo kwam Ito oog in oog met Hervé Koffi te staan, maar de doelman bracht redding.

Al was de trainer over het hele team tevreden. "Na de achterstand kwamen we terug, omdat we het vertrouwen hadden. Zo was het een goede wedstrijd van ons", besloot hij.