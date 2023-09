Voormalig Anderlecht-verdediger staat voor terugkeer naar België: KV Mechelen en Italiaanse club in afrondende fase

De kans is groot dat we Elias Cobbaut dit seizoen terug op onze Belgische velden zullen zien. KV Mechelen is bijna rond met Parma voor de 25-jarige verdediger.

Het zou gaan om een uitleenbeurt met aankoopoptie. Op dit moment zijn de onderhandelingen met Parma in een afrondende fase. Morgen zou de linksvoetige verdediger zijn medische testen afleggen Achter De Kazerne. En zo keert hij terug naar de club waar hij van 2016 tot 2018 actief was. Hij dwong in 2018 een transfer af naar Anderlecht en is sinds 2021 actief bij het Italiaanse Parma. Cobbaut wist ook 1 cap als Rode Duivel te verzamelen. Er was sprake van een moeilijk onderhandelingsdossier, maar er kwam deze avond dus toch witte rook. Cobbaut zag een terugkeer naar zijn geboortestad wel zitten.