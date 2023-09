Dit denkt voetbalminnend Vlaanderen over eerste aflevering van Extra Time 3.0

Na een jaartje met Aster Nzeyimana is er Extra Time 3.0 nu. Een nieuwe locatie en Filip Joos als gastheer.

Het nieuwe seizoen van Extra Time ging maandagavond van start. Na het vertrek van Aster Nzeyimana is Filip Joos de nieuwe host. Het programma wordt nu ook vanuit een voetbalkantine uitgezonden.

Op sociale media laten de kijkers van zich horen. Een greep uit de reacties...

“Pfff Extra Time. Beetje zelfde verhaal zoals Standard. Een dieptepunt waarvan ik hoop dat het tij zal keren…”

“Zoek aub een presentator tijdens de interlandbreak.”

“Wat een grandioos idee een talkshow zonder presentator! Doe niet stom en zet daar gewoon Tess Elst neer. En doe meer met de locatie die je bezoekt anders kon je evengoed in je groene doos blijven zitten.”

“Ik ben hier precies 1 van de weinigen die fan is van dit nieuwe format. Het begin was even tasten en liep wat stroef maar vond het over het algemeen wel een geslaagde seizoensopener.”

“Extra time is nu toch wel helemaal klaar om af te voeren?”

“Een ‘podcast effect creëren’ in een kantine met grote tafels: NEEN.”

“Aflevering ongemakkelijk om naar te kijken, publieksopwarmer is de presentator geworden en wat is de meerwaarde van de locale kantine? Zo jammer.”

“Enig pluspunt: Karel Geraerts.”

“Wel, we zijn inmiddels 2023. Dit nieuwe concept was misschien hip in de jaren '80-90, maar nu trekt het toch echt op niets. En dat affluiten, creatief niveau van een 7-jarige.”

“Lijkt een show van tweede middelbaar geworden. Sorry tweede middelbaar #extratime”

“Ik moet mijn bevooroordeelde mening herzien. Ik kon #extratime 3.0 wel smaken. Joos praat ook een stuk minder als host en dat werkt wonderwel heel goed.”

“Kan Sporza nog snel een presentator transfereren voor #ExtraTime want nu gaat het echt alle kanten op?”

“Lineup voor een talkshow: een Hollander, een Ijslander en Belg die er niet in slaagt zijn mond open te doen als hij spreekt. Wat is het volgende idee? Kijkers niet begroeten? Geen afscheid nemen? Dode poppen in het publiek?”