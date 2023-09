Is KV Mechelen nu vertrokken? Trainer en spelers geven totaal verschillend antwoord, ook tijdperk-Vrancken aangehaald

KV Mechelen heeft de voorbije weken al een aantal keer kunnen juichen. Is het nu definitief vertrokken? Daar zijn trainers en spelers het niet over eens.

De grote vraag is of KV Mechelen nu helemaal gelanceerd is. "Ja, ik denk wel dat we vertrokken zijn voor een mooi seizoen. Het komt wel goed", is de optimistische kijk van ruwe diamant Rafik Belghali. Zijn ploegmaat Jordi Vanlerberghe spreekt vooral de hoop daarop uit. "Ik hoop dat we vertrokken zijn. Ik denk dat we nog niets gestolen hebben."

"We hadden zelfs twee-drie punten meer kunnen hebben, met mijn schot in de laatste minuut in Brugge en de penalty tegen Gent in de slotminuut in gedachten. Alles wat we genomen hebben, was verdiend", merkt Vanlerberghe op. Een argument in het voordeel van KVM is dat door de sterkere aanval ook de verdedigers meer comfortabel lijken.

© photonews

"De voorbije seizoenen was er veel kritiek op de verdediging. Onder Wouter Vrancken slikten we ook 60 goals per seizoen, maar als je er 70 scoort, maakt dat niet uit. We willen heel aanvallend spelen, waardoor je soms ook tegengoals krijgt. Ik denk wel dat we dit seizoen defensief goed staan", maakt Vanlerberghe de analyse.

De eer hiervoor hoeft niet enkel naar hem of zijn collega's in de verdediging te gaan. "Dat is de verdienste van de hele ploeg, net zoals de eigen doelpunten soms beginnen van achteruit." In elk geval is de eerste 9 op 9 sinds februari 2022 een feit.

© photonews

"Dat is een teken dat we op de goede weg zijn. We zijn goed aan het werken, al kun je niet zeggen dat we definitief vertrokken zijn", bouwt trainer Steven Defour toch een stuk meer voorzichtigheid in dan zijn spelers. "Niet vergeten dat wij geen wedstrijden kunnen winnen als we die spelen aan zestig of zeventig procent."