Joos wil geen (stroeve) presentator zijn die teksten repeteert, maar spontaan oogde de eerste aflevering van Extra Time 3.0 allerminst

Gisterenavond trapte Extra Time haar vijftiende seizoen af in een gloednieuw jasje. Filip Joos beloofde plechtig "een minder aanwezige versie van zichzelf te zijn."

“Ik ga niet ‘goeienavond, beste kijker’ zeggen, ik ga geen kostuum dragen en geen teksten repeteren om ze ’s avonds zogezegd spontaan te debiteren voor de camera", aldus Joos die vooraf nog benadrukte geen klassieke presentator te zullen zijn.

Eigenlijk was Aster Nzeyimana als tussenpaus die weg al ingeslagen. Geen goedenavond meer zeggen, geen vaste intro meer, om na een kwartier plots in te vallen en nog even te benadrukken wie ze zijn en wat ze doen.

Van spontaniteit viel er weinig te merken

Maar of dat het gesprek spontaner, interessanter en meer to the point maakt, durven we ten zeerste betwijfelen. Na de vertrouwde begingeneriek en korte vragenronde met een voetballer voor de laptop, keken we naar vier mannen die héél hard probeerden om spontaan te zijn, maar vooral in het ijle bleven leuteren.

Joos deed er alles aan om zich toch maar niet voor te doen als presentator, dus moest Youri Mulder het maar hebben over een of andere Zweedse tv-serie. Invité Karel Geraerts had vaak interessante dingen te vertellen, maar door de ontelbaar vele topics die de revue passeerden, kwam hij nooit lang aan het woord. Zelf keek hij ook vreemd op toen het plots over KV Kortrijk moest gaan.

Meerwaarde nieuwe setting?

En het is ook een raadsel wat nu precies de meerwaarde is van die nieuwe setting. De eerste aflevering werd opgenomen in de kantine van amateurclub KV Bonheiden.

Af en toe passeerde er eens een beeld van jongens die buiten vermoedelijk een training aan het afwerken waren, maar er werd met geen woord over gerept dus we weten het niet. Precies alsof je naar een aflevering van zomerbeelden aan het kijken was.

Het zag er in ieder geval interessanter uit dan binnen, want daar kon je bijna een speld horen vallen. Het publiek zat er maar apatisch bij, en leek ook niet echt te genieten van de eerste aflevering van Extra Time 3.0.

Frank Raes mocht dan wel wekelijks een gevecht aangaan met zijn scherm dat weer niet wou werken, het programma had 'een eigen smoel' en daar is momenteel niet veel van te merken. Benieuwd of aflevering 2 beterschap brengt.