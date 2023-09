Alle hens aan dek en done deals! Belgische laagvlieger haalt twee spelers weg bij topclubs in strijd tegen degradatie

Het wordt nog een drukke laatste dag van de transferperiode voor Westerlo. Een volgende deal is alvast volledig geofficialiseerd.

Emin Bayram werd al een tijdje genoemd bij KVC Westerlo en de centrale verdediger is nu wel degelijk in het Kuipke aangekomen. Hij zal er op huurbasis het hele seizoen spelen en dat heeft het team ook geofficialiseerd.

De centrale verdediger wordt gehuurd van de Turkse topclub Galatasaray. En hij is ook niet de enige Turk die er deze zomer bijkomt voor Westerlo, dat met 1 op 18 vrij slecht aan het seizoen in de Jupiler Pro League is begonnen.

Ook zoals verwacht: ook Haspolat Dogucan is de Kemphanen komen versterken. Hij komt over van Trabzonspor en tekende een contract voor vier seizoenen in het Westelse Kuipje. Met de twee nieuwkomers wil Westerlo zich proberen te redden dit seizoen en snel terug naar boven toe te werken.