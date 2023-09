Dan toch nog een straffe transfer? 'Radja Nainggolan volgens supporters met makelaar gespot bij Belgische club'

Zien we Radja Nainggolan dan toch nog terug op de Belgische voetbalvelden? Hij zou alvast gespot zijn bij een Belgische club, maar erg waarschijnlijk is het nog altijd niet.

Op de sociale media van verschillende fangroepen van KV Mechelen gaat het gerucht dat Radja Nainggolan met zijn makelaar aanwezig was op het jeugdcomplex van Malinwa. En dat voedt de geruchten over een eventuele transfer.

Haast is er sowieso niet bij: Nainggolan is al sinds 1 juli een transfervrije speler en hoeft dus niet per se vandaag op transfer deadline day een nieuwe club vinden. Het zou bovendien zeer straf zijn als hij bij Mechelen zou gaan tekenen.

Financiële eisen

Temeer Steven Defour onlangs in een interview bij RTBF nog aangaf dat eerdere gesprekken met Nainggolan op niets uitdraaiden. Financiële redenen en andere zaken speelden daarbij een rol. Daarmee leek de kous dus ook af.

Na enkele seizoenen bij Antwerp vertrok Nainggolan opnieuw naar Italië bij SPAL. Nu is de gewezen Rode Duivel transfervrij en zou een terugkeer naar België in principe dus tot de mogelijkheden kunnen behoren. De middenvelder zelf zag dat - nog volgens Defour - zeker zitten.