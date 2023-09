De Fabrizio Romano van België legt uit waar hij zijn nieuws haalt: "Makelaars? Het gaat veel verder dan dat"

De nieuwtjesjager moet op Twitter - sorry X - zeker een paar accounts volgen. Fabrizio Romano, Nicolo Schira,... In België is er ook zo iemand die quasi constant bezig is om transfers op te sporen en er in primeur mee uit te pakken: Sacha Tavolieri.

Tavolieri pakte als eerste uit met de transfer van Jérémy Doku en met tal van anderen. Maar hoe doet hij dat nu precies? "Het is zeer nuttig om veel voetbalmakelaars te kennen, maar het gaat verder dan dat. Broers, papa’s, neefjes, nonkels...", verklaart hij in Het Nieuwsblad. "In de entourage van veel spelers zitten vrienden en familieleden die de dossiers ook volgen. Het is belangrijk om een goeie band op te bouwen met die mensen. En soms geven de spelers zelf ook zaken prijs.” Maar waarom zeggen die mensen dat tegen een Twitteraar? "Het kan strategisch zijn om een dossier te deblokkeren of het kan wat extra druk op een transfer zetten. Het kan ook wat profileringsdrang zijn om te tonen wat je weet. Het draait om vertrouwen."