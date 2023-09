Waar is Mogi Bayat naartoe verdwenen? Nergens, zo blijkt uit de cijfers

Jarenlang was het vaste gewoonte om op Transfer Deadline Day Mogi Bayat op een stuk of tien foto's te zien opduiken. De Iraans-Belgische makelaar verrichtte dan nog heel wat opruimwerk of inkomende transfers voor de Belgische clubs. Maar nu is hij helemaal verdwenen. Of toch niet?

Het laatste dus. Bayat is even actief als in zijn glorieperiode, maar doet dat nu veel anoniemer. In makelaarsmiddens klinkt het dat hij nog evenveel deals doet als vroeger. Dat wordt ook bewezen door de cijfers die de voetbalbond bekend maakte. Tussen april 2022 en 2023 deed Bayat met zijn agentschap Creative & Management Group 19 "transacties" in de Belgische competitie - zoals de transfer van Casper Nielsen naar Club Brugge, plus nieuwe contracten voor Hein Vanhaezebrouck en Felice Mazzu, weet Sporza. Maar hij moeit zich ook in veel deals als tussenpersoon en dat komt niet in de statistieken voor. Volgens zijn boekhouding maakte hij ruim 1 miljoen euro winst. Een habbekrats vergeleken met vroeger, maar sinds 2019 is er ook een Britse vennootschap MB Foot UK, die vorig jaar ruim 3 miljoen extra binnenhaalde.