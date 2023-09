Westerlo gaat shoppen bij Turkse topclubs voor versterking

Het wordt nog een drukke laatste dag van de transferperiode voor Westerlo. Ze zouden zich nu gaan versterken met twee spelers van Turkse topclubs.

Emin Bayram is de eerste naam die we zien verschijnen bij Westerlo. Hij is een centrale verdediger die bij Galatasaray onder contract staat. Verder komt ook Haspolat Dogucan de Kemphanen versterken. Hij speelt momenteel bij Trabzonspor in het middenveld.

Dogucan zou ondertussen al een contract hebben getekend voor vier jaar. Dat meldt Gazet van Antwerpen. Die weten verder ook te vertellen dat Sinan Bolat gewoon nog in 't Kuipje zal blijven spelen. De doelman werd gelinkt aan de Turkse competitie. Bolat speelde zijn basisplaats kwijt na mindere prestaties de afgelopen weken.

Eerder kon Westerlo al stunten door Serhiy Sydorchuk aan te trekken. Een Oekraïens international met 56 caps. Er zal ongetwijfeld nog nieuws volgen over hoe de Kempense ploeg hun transfermarkt afsluit.