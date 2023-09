"De rivaliteit met Lionel Messi?": Cristiano Ronaldo openhartig over de strijd met zijn eeuwige rivaal

Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi: dat duel domineerde jaren het wereldwijde voetbal. Ondertussen verlieten ze allebei de Europese competities en Ronaldo sprak over die periode.

Het is interlandbreak en Cristiano Ronaldo zit momenteel in het Portugese kamp. De eerstvolgende interland is tegen Slovakije. Ronaldo sprak er op een persconferentie. Hij kreeg onder meer een vraag over de rivaliteit met Lionel Messi.

"Rivaliteit of haat? Zo zie ik het helemaal niet. De rivaliteit is over", was Ronaldo duidelijk. "Het was leuk en voetbalfans vonden het geweldig, maar zij die mij leuk vinden hoeven Messi niet te haten en omgekeerd."

"We hebben het goed gedaan en samen de geschiedenis van het voetbal veranderd", ging Ronaldo verder. "We worden gerespecteerd over de hele wereld en dat is het belangrijkste."

Het zijn geen rivalen meer, maar beste vrienden zijn ze niet. "We zijn bijvoorbeeld nog nooit samen gaan eten", aldus Ronaldo. "Maar we zijn professionele collega’s en respecteren elkaar."