Na zijn vertrek bij Anderlecht: Michael Verschueren blijft belangrijke positie in het voetbal behouden

Michael Verschueren is opnieuw verkozen tot bestuurslid van de ECA (European Club Association). Daar zat hij de voorbije jaren de financiële afdeling voor.

Eerder deze week nam Michael Verschueren ontslag uit de raad van bestuur van Anderlecht. Hij zetelde er 13 jaar. Sinds 2010 was hij er aandeelhouder en in 2018 werd hij er sportief manager. Zijn grootste verwezenlijking was de terugkeer van Vincent Kompany naar Anderlecht.

Maar na de komst van Wout Vandenhaute moest Verschueren een stap opzij zetten. Verschueren compenseerde dat dan door een belangrijke rol bij de ECA (European Club Association) te vervullen. Hij werd er de voorzitter van de financiële afdeling.

Donderdagmiddag werd Verschueren voor zijn taken als voorzitter herverkozen. Zo zal hij ook de komende 4 jaar de financiële afdeling voorzitten. Ook met het ontslag zal hij zich waarschijnlijk steeds meer op Europa richten. De rol van de ECA is door de hervormingen in het Europese voetbal steeds groter aan het worden.