De Condé vertelt hoe Southampton het spel toch wel vrij smerig wou spelen: "Sorry, daar pas ik voor"

KRC Genk zette lang in op een terugkeer van Paul Onuachu en onderhandelde daarover met Southampton. Die wilden in ruil Joseph Paintsil, maar de speler zelf wou niets weten van die ruildeal. Uiteindelijk trok De Condé er zelf de stekker uit toen de Engelsen te ver gingen.

Paintsil wou niet naar Southampton en De Condé wou zijn arm ook niet draaien om hem te dwingen. "Ik wist meteen dat het bijna onhaalbaar zou worden om Paintsil te betrekken in een ruildeal met Onuachu. Maar Southampton bleef aandringen tot ze voor mij een stap te ver gingen", doet hij het verhaal in HBvL.

De Condé kreeg een boodschap waar hij niet mee akkoord was. "Wij zouden Paintsil onder druk moeten zetten: hem richting Southampton duwen door hem bijvoorbeeld niet mee op het vliegtuig te nemen naar Adana. Sorry, maar daar pas ik voor. Joseph had in verschillende gesprekken aangegeven dat hij zich hier goed voelt en Southampton niet als volgende stap in zijn carrière ziet."

En ineens deed Southampton heel moeilijk over Onuachu. Uiteindelijk haalde Genk Andi Zeqiri. "Ik vind het vooral verschrikkelijk voor Paul, die door een heel moeilijke periode gaat. Maar voor ons werd het drie dagen voor de Europese deadline duidelijk dat we moesten schakelen."