Mag Adnan Januzaj hoop koesteren? 'Vertrouwen gekregen'

Want de Belgische winger zit op een zijspoor bij de Spaanse subtopper. Vorig seizoen speelde hij amper bij Sevilla, en dus werd hij in de winter uitgeleend aan het Turkse Basaksehir. Daar verliep het met 2 doelpunten en 3 assists in 11 competitiewedstrijden iets beter.

Dit seizoen mag Januzaj alvast hoop koesteren op meer speelminuten. Na positieve gesprekken met huidig coach José Luis Mendilibar besloot de flankspeler in Andalusië te blijven.

Sevilla is alvast dramatisch begonnen aan het nieuwe seizoen. De Europa League-winnaar van vorig seizoen miste haar start in de Primera División volledig met 0/9 tegen onder meer Alaves en Girona.

