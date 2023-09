Supporters van RWDM dreigen met drastische stappen als Pro League zich niet aanpast: "Acties in heel Brussel"

De fans van RWDM laten zich stevig horen. Ze dreigen nu met acties, waaronder een boycot moest de Pro League zich niet aanpassen.

De supporters van RWDM zijn niet te spreken. Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de inhaalmatch RWDM-Union SG zal doorgaan, donderdag 28 september om 18u30. Spelen op weekdagen is iets waar geen enkele voetbalsupporter naar uitkijkt.

Heel wat fans moeten hiervoor verlof nemen op het werk. Ook zullen de supporters aankomen in het stadion tijdens het spitsuur, in Brussel. Nu lieten de RWDM-fans weten dat wanneer het schema niet wordt aangepast, dat 'de supportersfederatie de wedstrijd zal boycotten en er acties zullen worden uitgevoerd in heel Brussel'.

Ten slotte hadden ze nog een boodschap voor Eleven. "Als jullie prioriteit is om alle wedstrijden uit te zenden ten koste van onze organisatie, getuigt dit van een groot gebrek aan respect voor ons! Vergeet niet dat voetbal niets is zonder de fans."