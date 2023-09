Alle druk bij KRC Genk komt plots op de schouders van één speler

Dat Genk zijn seizoenstart gemist heeft is ondertussen duidelijk geworden. De ploeg van Wouter Vrancken presteert al een tijdje niet meer zoals we ervan gewoon zijn.

Na speeldag 1, toen de Limburgers met 0-4 wonnen op het veld van RWDM leek alles nog veelbelovend. Tot ze een week later thuis uitgeschakeld werden in de voorrondes van de Champions League tegen Servette FC.

Gezien het niveau van de Zwitserse ploeg op die bewuste dag en 115 minuten met 11 tegen 10, een uitschakeling die er nooit had mogen zijn. Lag het gemis van Bryan Heynen aan de basis die na een paar minuten geblesseerd uitviel, of zat het hem in de details? Genk trainde niet op strafschoppen, maar werd wel uitgeschakeld na een dramatische penaltyreeks.

En toen begon de Genkse lijdensweg. Een week later verloor Racing Genk met 0-1 in eigen huis van Eupen. De Limburgers waren 90 minuten lang dominant en zorgde voor 25 schoten terwijl Eupen er slechts drie kon versieren. Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat Genk slechts drie van hun 25 schoten op doel kon trappen.

De thuisploeg had ook 74% balbezit. Deze wedstrijd werd het begin van een lijn die (te) lang werd doorgetrokken. Een nieuwe uitschakeling in de voorrondes van de Europa League tegen Olympiakos, een onverdiende overwinning tegen Cercle Brugge, een doelpuntloos gelijkspel tegen Charleroi… De tegenslagen begonnen op te stapelen.

Daarna volgde de verdiende kwalificatie voor de Conference League tegen Adana Demirspor. Twee wedstrijden waarin ze duidelijk de betere ploeg waren maar het toch nog moeilijk hadden. Een week later zagen de supporters tegen Anderlecht een volledig nieuw Genk. Na de snelle en twijfelachtige rode kaart voor Bonsu Baah werd er bij de Limburgers terug voor elkaar gevochten.

En of het geloond heeft. Genk speelde een dijk van een wedstrijd en overklaste Anderlecht 90 minuten lang met een man minder. Dan rest nog maar de vraag of het efficiëntieprobleem opgelost is. In de laatste vier wedstrijden in de Pro League kwamen de Smurfen slechts twee keer tot scoren.

De Limburgers hopen dit op te lossen met hun nieuwe nummer 9, Andi Zeqiri. Alle druk komt plots op zijn schouders terecht. Als Genk het spel van in de wedstrijd tegen Anderlecht kan blijven spelen, en zijn kansen afwerkt, zou het toch nog een mooi seizoen kunnen worden in Limburg.