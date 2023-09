KV Oostende dik in de problemen? Stijn Vreven spreekt na bekerzege en zegt iets wat de fans heel graag zullen horen

De supporters van KV Oostende trokken deze week aan de alarmbel, want De Kustboys lijken af te stevenen op een faillissement. En ook sportief heeft Oostende het lastig.

De club moet volgens De Tijd eind september immers voor de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden van de ondernemingsrechtbank komen. De Kustboys hebben dat slechte nieuws ook bevestigd.

En ondertussen staat het team helemaal onderaan in de Challenger Pro League. Gelukkig werd in de Beker van België wél gewonnen van Ganshoren.

Nooit doodgaan

“We moesten opnieuw leren winnen, want dat gebeurde al maanden niet meer", aldus Stijn Vreven in Het Laatste Nieuws na de kwalificatie.

"Over de financiële problematiek ga ik me niet uitspreken, daar zijn genoeg andere mensen heel hard mee bezig. Ik richt me op het sportieve, en ben er van overtuigd dat KV Oostende nooit zal doodgaan."