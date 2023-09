Walter Baseggio zegt hoeveel speelminuten Zeno Debast nu bij AC Milan zou krijgen

Zeno Debast stond deze zomer in de belangstelling van AC Milan. Hij bleef echter bij RSC Anderlecht.

Na de mislukte transfer van Charles De Ketelaere vorige zomer naar AC Milan zijn ze in Italië bijzonder voorzichtig over transfers van landgenoten.

Ook de mogelijke overgang van Anderlecht-verdediger Zeno Debast naar de Italiaanse modehoofdstad werd met argusogen gevolgd. Volgens Walter Baseggio heeft Debast er goed aan gedaan om nog niet te vertrekken.

“Milaan heeft veel jonge spelers zoals Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino... maar naar mijn mening is Debast nog niet klaar voor de Rossoneri”, vertelt hij bij Gianluca Di Marzio. “Hij is goed in één-op-één en in de lucht, maar hij heeft nog steeds enkele gebreken in zijn positionering en zijn spel.”

Debast zou bij AC Milan niet elke week kunnen spelen. “Hij zou ermee moeten instemmen om hier en daar 20 minuten te spelen. Hij is een goede speler, maar hij heeft nog veel ruimte voor verbetering in de toekomst. Hij heeft er goed aan gedaan om bij Anderlecht te blijven om volwassen te worden. Momenteel is Zeno nog niet klaar om een ​vaste waarde te worden als starter voor Milaan.”