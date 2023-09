"Het geeft de kleinere clubs een grotere kans om een echt bekerverhaal te schrijven": ze zijn iets vergeten bij de KBVB en het heeft een reden

Het format achter de Croky cup ging dit seizoen veranderen. Zo zouden kleinere clubs uit de lagere reeksen meer kans maken om verder te stoten. Maar toch was de loting vandaag met twee bokalen.

Ploegen uit 1A zouden vanaf dit seizoen geen voordeel meer hebben in de zestiende finales. Tot nu toe konden ploegen uit eerste klasse niet tegen elkaar geloot worden, maar vanaf nu zou dat wel kunnen. Dat was toch het plan.

"Het geeft de kleinere clubs een grotere kans om verder te geraken in de beker en een echt bekerverhaal te schrijven", vertelde de CEO van de Pro League Lorin Parys daarover anderhalf jaar geleden al. En er zou nog een nieuwigheid opduiken.

Ploegen die Europees voetbal spelen, zouden pas vanaf de achtste finales aansluiten. Ook zouden de halve finales voortaan in één wedstrijd worden beslist, en niet meer heen en terug. Maar van dat alles komt alvast dit seizoen nog niets in huis.

Problemen om een en ander in nieuwe reglementen te gieten en te laten stemmen liggen aan de basis van het hele gebeuren. Het is dan ook op zich geen gemakkelijke puzzel om te leggen, zeker wat betreft de ploegen die Europees verder bekeren.

Moeilijke puzzel

Als er nog 3 ploegen in Europa zitten in september is het een heel ander verhaal dan als er 5 ploegen in Europa zitten zoals dit seizoen. Er zouden dan maar respectievelijk dertien of zelfs elf 'zestiende finales' mogen worden georganiseerd.

En in augustus weet je nog niet hoeveel teams Europees gaan halen in september en of je dus naar 22 of 26 ploegen moet toewerken voor de zestiende finales. Vandaar dat het zowel praktisch als juridisch nog moeilijk is. Misschien tegen volgend jaar?