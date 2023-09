Jan Vertonghen zet zijn voet naast Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos en Gianluigi Buffon

Jan Vertonghen zal dinsdagavond tegen Estland zijn 150ste wedstrijd voor de Rode Duivels spelen. Hij komt zo in een select clubje in Europa.

Dinsdagavond spelen de Rode Duivels tegen Estland en dit zal voor Jan Vertonghen de 150ste wedstrijd worden als international. Een enorme mijlpaal voor de recordhouder bij de Rode Duivels. Hij komt zo ook in een heel select clubje.

Debuut en mijlpaal tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo

Vertonghen maakte zijn debuut bij de Rode Duivels op 2 juni 2007 in de met 1-2 verloren wedstrijden tegen Portugal. Het was René Vandereycken die iets zag in de linksvoetige verdediger die op dat moment bij het Nederlandse RKC Waalwijk op uitleenbasis speelde van Ajax.

Op 2 juni 2018 speelde hij zijn 100ste wedstrijd voor de Rode Duivels. Wederom uitgerekend tegen Portugal. Het werd uiteindelijk een scoreloos gelijkspel.

EK 2024 het doel

Jan Vertonghen is van plan om nog even door te gaan als international en is zeker nog niet van plan om te stoppen. " Ik ga zelf zeker door tot na het EK 2024. Daarna zien we wel hoe ik me voel op mijn 37ste en wat ik doe bij Anderlecht, waar mijn contract nog loopt tot juni. Ik heb vorig seizoen een tijd last gehad van mijn enkel, maar nu ben ik weer in orde. Er zijn voorlopig meer voordelen dan nadelen aan Rode Duivel zijn”, sprak hij op de persconferentie voor het duel tegen Estland.

De eerste drie zijn de Europese spelers die de meeste interlands speelden voor hun land. Dit respectievelijk 201, 180 en 176. Met zijn 150ste cap komt Jan Vertonghen de top 10 binnen naast de Duitse legende Lothar Matthäus.

Zo mag de Belgische verdediger zich kronen tot één van de grootste in het Europese voetbal.