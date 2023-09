Johan Walem legt uit waarom Tielemans tegen Estland weer in de basiself zal staan

De Rode Duivels wonnen zaterdag met 0-1 van Azerbeidzjan. Achteraf was veel kritiek te horen op Youri Tielemans.

Youri Tielemans stond in het basiselftal van Domenico Tedesco, maar dat werd niet bepaald een succes. In veel beoordelingen krijgt hij amper een 5 op 10 voor zijn prestaties en werd er veel kritiek op hem gegeven.

Dat Tielemans geen basisspeler is bij Aston Villa, maar wel bij de Rode Duivels zet bij velen kwaad bloed. Johan Walem, die Tielemans bij de Jonge Duivels onder zijn hoede had, maakt de analyse van wat hij tegen Azerbeidzjan zag.

“Het is waar: Youri was zeker niet top – integendeel zelfs. Hij zou meer moeten kunnen brengen, hij heeft er ook de kwaliteiten voor, maar mogen we dat op dit moment wel verwachten?”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Walem vermoedt dat Tielemans dinsdag tegen Estland gewoon weer in het basiselftal van Tedesco zal staan. “Er zijn veel mogelijkheden op het middenveld. Maar Youri heeft een streepje voor: hij heeft bakken ervaring. Hij is en blijft voor een trainer een garantie op een bepaald niveau.”

“Het is nu het moment om minuten te maken, om zo te bouwen aan de weg terug. Het is niet aangewezen om nu te gaan wisselen. En dan is het aan Youri om de criticasters het zwijgen op te leggen. Het is een mogelijkheid om te laten zien dat hij het nog steeds heeft.”