Philippe Albert graaft naar het echte probleem bij Youri Tielemans en komt tot dit besluit

Bondscoach Domenico Tedesco twijfelde niet en zette Youri Tielemans in het basiselftal bij de Rode Duivels tegen Azerbeidzjan. Een groot succes kun je zijn prestatie zeker niet noemen, maar dat was bij anderen ook zo.

Toch wordt Tielemans bij het grote publiek snel als de zwakste schakel aangeduid en wordt hij meteen de speler waarop heel veel kritiek komt, ook al deden andere Duivels het niet veel beter dan hem.

“De slechte vorm van Tielemans moet je zorgwekkend noemen”, zegt Philippe Albert aan Sudinfo. “Hij komt uit een seizoen dat bij Leicester uitmondde in een nachtmerrie en terwijl hij denkt dat hij het beter zou gaan bij Aston Villa, realiseert hij zich dat hij in dezelfde puinhoop terechtkwam.”

“Een drama was zijn optreden echter niet. Hij heeft zeker een gebrek aan snelheid, maar heeft vooral last van een gebrek aan vertrouwen. Hij komt in een spiraal terecht waarin hij gedragen moet worden door zijn teamgenoten om zijn hoofd boven water te krijgen.”

In Bakoe gebeurde echter precies het omgekeerde. “Hij werd niet door de omstandigheden, noch door zijn ploegmaten geholpen. En hij zal er niet alleen uit geraken, waardoor hij stevig in de problemen komt.”