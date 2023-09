📷 KAA Gent doet opvallend eerbetoon aan slachtoffers van aardbeving in Marokko

KAA Gent liet zich van zijn beste kant zien. De club deed een bijzonder mooi eerbetoon aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.

Zo was de Marokkaanse vlag duidelijk en groot te zien op het stadion als eerbetoon. De club reageerde via Twitter hierbij ook even op de gebeurtenissen.

"De Marokkaanse vlag kleurt ons stadion als eerbetoon aan de slachtoffers van de aardbeving. KAA Gent en de KAA Gent Foundation willen alle betrokkenen een hart onder de riem steken."

De aardbeving eiste al meer dan 2.000 slachtoffers tot op heden. Er worden momenteel nog steeds mensen van onder het puin gehaald en volledige dorpen zijn verwoest. De exacte omvang van de ramp weten we nog niet.