Domenico Tedesco neemt zijn verdediging onder de loep: Waar loopt het mis?

De Rode Duivels wonnen zaterdag met 0-1 van Azerbeidzjan. Domenico Tedesco reageert nu op zijn veelbesproken achterhoede.

De verdediging van de nationale ploeg werd stevig op de korrel genomen na de wedstrijd tegen Azerbeidzjan. Rode Duivels-coach Tedesco vond toch dat de verdedigende fouten niet enkel bij de achterhoede zelf moeten gelegd worden.

"We hebben in deze EK-voorronde nu één doelpunt tegen gekregen. Niet dat ik dat nu als enig uitgangspunt neem, we gaan in detail. Dan zie je ook dat het niet altijd aan de verdedigers alléén ligt", vertelde hij aan het Nieuwsblad.

"In de tweede helft was er een situatie met een lange pass waar de verdedigers één-op-één stonden. Dan moet je ook zorgen dat die lange pass niet vertrekt. Je moet dieper in detail gaan."

Er kwam veel kritiek over Wout Faes, die bij het uitverdedigen vaak de fout in ging. Ook Timothy Castagne verkeert momenteel in een dip en presteert niet zoals verwacht. Arthur Theate wordt momenteel als linksachter gebruikt, niet zijn favoriete en ook zeker niet zijn beste positie op het veld.