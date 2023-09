Domenico Tedesco weet waar het schoentje knelt na teleurstellende wedstrijd in Azerbeidzjan

De Rode Duivels wonnen afgelopen zaterdag nipt met 0-1 op het veld van Azerbeidzjan. De klus werd geklaard, al was het zeker geen knalprestatie.

Velen vonden dat de nationale ploeg teleurstellen. Ook Domenico Tedesco zag dat zijn ploeg een moeilijke dag had. De bondscoach lijkt in ieder geval al wel te weten waar het probleem lag. "Het probleem is dat we als ploeg niet compact genoeg staan", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

"Om efficiënt druk te kunnen zetten, mag de ploeg niet uit elkaar vallen. Want dan zijn voor sommigen de afstanden naar de tegenstander te groot. Het gevolg is dat bepaalde spelers wél nog de pressing uitvoeren en anderen dan weer niet. Zo kom je als elftal in 'solo-pressing' uit, het hangt af van individu tot individu."

Tedesco besloot door te verantwoorden waarom dit nog niet in orde was. "Ik wil het niet als een excuus inroepen, maar ik had tot dusver té weinig trainingsessies om een goede 'press' in te oefenen. Het is anders werken dan in clubverband. Daarnaast is druk zetten ook een 'mentaliteit', een speler moet het willen opbrengen."